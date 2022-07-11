Вашингтон, 11 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) должен быть готов к тому, чтобы приостановить членство Турции в этом военно-политическом блоке. Об этом говорится в письме экс-посла США в ООН, главного исполнительного директора проекта «Турецкая демократия» Марка Уоллеса и исполнительного директора проекта Мадлен Джоэлсон, которое 8 июля опубликовало издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что комментатор FT Гидеон Рахман ранее предположил, что странам — участницам альянса придётся торговаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, и эта стратегия поощряет турецкого лидера требовать всё новые уступки каждый раз, «когда НАТО потребуется единогласное голосование, чтобы предотвратить кризис».

Также указывается, что каждая такая уступка НАТО будет выставляться в качестве дипломатической победы Эрдогана, так как пока члены альянса не желают делать окончательный шаг по исключению Турции, даже временному, у него будет преимущество в переговорах.

«Если бы правила НАТО были изменены, чтобы разрешить временное отстранение государств-членов до тех пор, пока их лидеры не переориентируются на ценности и интересы альянса, тогда Эрдоган понял бы перспективу реальных экономических и стратегических последствий своих действий», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает превращение Балтийского моря во внутреннее море альянса.