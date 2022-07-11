Москва, , 14:49 — REGNUM Риск того, что экономика еврозоны столкнется с рецессией, связан с санкционной политикой Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы агентства «Блумберг», эксперты которого оценили вероятность рецессии в ЕС в 2022 году в 45%.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Риск рецессии в еврозоне связан с санкционной политикой ЕС. И если они не будут отказываться от продолжения этой политики, они действительно рискуют вызвать значительную рецессию, — сказал Колганов. — Я не думаю, что санкции — это ключевой элемент, но они значительно увеличивают риск рецессии. Риск был бы и без санкций, но когда в условиях постпандемического восстановления к этому еще прибавляются санкции, значительно увеличивающие издержки приобретения топливно-сырьевых товаров, то это, естественно, ухудшает эффективность экономики ЕС и делает риск рецессии еще более высоким».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему европейские экономики выглядят более уязвимыми и менее устойчивыми.

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