Камышин, Волгоградская область, 11 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Проверку информации о вспышке инфекции в детском оздоровительном лагере «Солнечный» Камышина Волгоградской области организовала прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе ведомства.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

Накануне в социальных сетях появились данные о массовом заболевании детей в лагере. Установлено, что 7–8 июля за медицинской помощью обратилось четверо воспитанников в возрасте от 10 до 16 лет, у которых зафиксированы симптомы ОРВИ и отита. Один из подростков с жалобами на боли в животе госпитализирован с подозрением на гастроэнтерит, остальных забрали домой родители.

Условия проживания и питания несовершеннолетних проверены вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, выявлены отдельные нарушения. В отношении руководства лагеря инициировано возбуждение административного производства.

Летний лагерь продолжает работу в штатном режиме.