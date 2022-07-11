Архангельск, 11 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Жительницу Архангельской области, отправлявшую деньги на поддержку украинской армии, предостерегли сотрудники ФСБ.

Банковская карта Visa

По данным пресс-служба РУ ФСБ по Архангельской области и НАО, деньги женщина отправляла на банковский счет международного благотворительного фонда, зарегистрированного на Украине. Согласно имеющейся у ведомства информации, фонд функционирует с 2014 года и оказывает помощь Вооруженным силам Украины, направляя средства на покупку электронных средств ведения наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и средств связи.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя столицы Приамурья оштрафовали за дискредитацию армии РФ.