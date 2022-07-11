Тернополь, Украина, 11 июля 2022, 14:46 — REGNUM 13 улиц Тернополя, носящих имена русских и советских деятелей, будут переименованы. Такое решение принял Тернопольский горсовет.
Внеочередная сессия состоялась 11 июля. Депутаты поддержали переименование улиц, имевших русские или советские названия.
Так, улица Пушкина будет называться в честь «защитников Украины», Михаила Глинки — Николая Леонтовича, Михаила Ломоносова — Квитки Цисык, Юрия Гагарина в улицу Ивана Гавдиды, Льва Толстого - в Евгения Мешковского.