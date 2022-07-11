Тернополь, Украина, 11 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. 13 улиц Тернополя, носящих имена русских и советских деятелей, будут переименованы. Такое решение принял Тернопольский горсовет.

Иван Шилов ИА REGNUM Тернополь

Внеочередная сессия состоялась 11 июля. Депутаты поддержали переименование улиц, имевших русские или советские названия.

Так, улица Пушкина будет называться в честь «защитников Украины», Михаила Глинки — Николая Леонтовича, Михаила Ломоносова — Квитки Цисык, Юрия Гагарина в улицу Ивана Гавдиды, Льва Толстого - в Евгения Мешковского.