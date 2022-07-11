Омск, , 14:46 — REGNUM Житель Красноярска подозревается в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Жертвой мошенника стала школьница из Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в УМВД по Омской области.

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Расследование уголовного дела против 46-летнего красноярца завершено. По предварительным данным, фигурант создал в соцсети аккаунт интернет-магазина по продаже женской одежды. На странице он разместил фотографии различных предметов гардероба, скачанные в интернете.

На лже-магазин обратила внимание 16-летняя омская школьница. Она выбрала верхнюю одежду, цена на которую была заметно ниже, чем в других торговых точках. Девочка сделала заказ, взяв деньги у матери.

«Продавец» запросил стопроцентную предоплату в размере 3 тысячи рублей и пообещал выслать трек-номер для отслеживания посылки. Когда заказ не пришел в оговоренные сроки, школьница обратилась в службу поддержки «магазина». После непродолжительной переписки красноярец заблокировал её и перестал выходить на связь.

Полицейские нашли красноярца, разместившего ложные объявления. Ему предъявлено обвинение. Материальный ущерб фигурант возместил в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенник обманул жительницу города Саяногорска на 200 тысяч рублей.

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