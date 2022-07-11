Людиново, Калужская область, 11 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт десятикилометрового участка дороги Брянск — Людиново — Киров — А-130 Москва — Малоярославец — Рославль от границы с Брянской областью до поворота на Людиново. В 2022 году в области запланировано отремонтировать около 200 км дорожного покрытия. Об этом 11 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве транспорта.

Министерство транспорта Калужской области Ремонт десятикилометрового участка дороги от границы с Брянской областью до поворота на Людиново

Капитального ремонта на данном участке трассы не было более десяти лет. По трассе проходят маршруты общественного транспорта, а также маршрут школьного автобуса. Работают сельхозпредприятия, фермерские хозяйства. В зоне притяжения автодороги проживают около 1,5 тыс. граждан, в дачный сезон численность населения увеличивается в разы.

На дороге выполнено фрезерование, заменены три водопропускные трубы, проведено устройство выравнивающего слоя. Верхний слой дорожного покрытия из ЩМА-16 уложен на участке протяженностью 4,5 км. В настоящее время продолжаются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона и досыпке заниженных обочин. В дальнейшем заасфальтируют посадочные площадки, установят барьерные ограждения и знаки, автопавильоны, нанесут разметку. Ввести в эксплуатацию объект планируется в сентябре 2022 года.

«С 2019 по 2021 год в Калужской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 1177 км дорожного покрытия», — отметили в профильном министерстве.