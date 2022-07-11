Джакарта, , 14:44 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай всегда были добрыми соседями, друзьями и партнерами с общим будущим, сообщает Antara.

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«Китай и АСЕАН связаны горами и водами, сердцами и устремлениями. Мы всегда были хорошими соседями, хорошими друзьями и хорошими партнерами с общим будущим. Я лично сотрудничаю с АСЕАН более трех десятилетий», — заявил Ван И, выступая с речью о региональной политике Китая в секретариате АСЕАН в Джакарте.

В последние годы Ван И почти каждый год посещал страны АСЕАН и часто встречался с министрами иностранных дел стран АСЕАН.

«Благодаря моим поездкам и участию я остро осознаю быстрое и феноменальное развитие отношений между Китаем и АСЕАН», — заявил Ван И.

«Китай первым установил стратегическое партнерство с АСЕАН, первым присоединился к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, первым инициировал переговоры по Соглашению о свободной торговле с АСЕАН, первым оказал твердую поддержку центральной роли АСЕАН в региональном сотрудничестве и первым публично заявил свою готовность подписать протокол о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии», — добавил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна договорились укреплять партнерство между двумя странами, особенно в области обороны.

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