Минск, 11 июля 2022, 16:27 — REGNUM Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко призвал белорусов к восстанию против «режима Лукашенко» и «российских оккупантов». Данный призыв прозвучал в ролике, размещённом на YouTube-канале политика 10 июля.
Что понимается под «белорусским национально-освободительным движением», Латушко не уточнил, однако, учитывая предыдущие высказывания политика, можно предположить, что речь идёт о «Полке Кастуся Калиновского» — вооружённом формировании белорусских националистов, воюющих на стороне киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, Павел Латушко требует от Запада признать «российскую оккупацию Белоруссии», а также то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является «военным агрессором».