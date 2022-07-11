Минск, 11 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Один из лидеров белорусской оппозицииПавел Латушко призвал белорусов к восстанию против «режима Лукашенко» и «российских оккупантов». Данный призыв прозвучал в ролике, размещённом на YouTube-канале политика 10 июля.

Belarus-nau.org Павел Латушко

«Очевидно, что наш национальный интерес — это победа над режимом Лукашенко. Ведь только так мы сможем сохранить нашу страну, её суверенитет и избавиться от диктатуры и оккупации. Поэтому сейчас говорить «я против войны» не просто недостаточно, а фактически бессмысленно. Единственный выход — быть против агрессоров и быть готовым сражаться с ними на стороне Украины, в составе белорусского национально-освободительного движения. Основа у нас есть. Она базируется на естественном праве — праве народа восставать и сопротивляться угнетению и оккупации» Павел Латушко

Что понимается под «белорусским национально-освободительным движением», Латушко не уточнил, однако, учитывая предыдущие высказывания политика, можно предположить, что речь идёт о «Полке Кастуся Калиновского» — вооружённом формировании белорусских националистов, воюющих на стороне киевского режима.

Как сообщалоИА REGNUM, Павел Латушко требует от Запада признать «российскую оккупацию Белоруссии», а также то, что президент БелоруссииАлександр Лукашенко является «военным агрессором».