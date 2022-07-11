Москва, , 14:38 — REGNUM За последний год правительство РФ и региональные власти преуспели в работе над незавершённым строительством. Об этом 11 июля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За последний год с регионами достаточно многое сделано: у нас уже незавершёнка серьёзно сократилась. Мы требуем дальнейшей системы работы», — заявил Хуснуллин.

«Минстроем определена ответственность за сокращение объём незавершёнки, также Минстроем совместно с ведомствами и регионами проведён анализ проблемных объектов и сформирован перечень долгостроев с высокой степенью готовности», — указал он.

По его словам, жители особенно ждут эти объекты в силу их социальной значимости, поэтому поставлена задача достроить их в приоритетном порядке.

«Общее количество таких долгостроев по всей стране — порядка 2,5 тыс. Сумма около 500 млрд рублей — это как региональный, так и федеральный бюджет, также и средства крупных госкомпаний», — подчеркнул премьер-министр.