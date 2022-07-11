Пермь, , 14:39 — REGNUM В Пермском крае 10 июля выявили 51 заражение коронавирусом. Это на шесть случаев меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи отмечены в 13 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Чайковском, в Пермском, Краснокамском, Кунгурском, Чусовском, Добрянском, Чернушинском, Лысьвенском, Гремячинском, Красновишерском и Александровском муниципальных и городских округах.

За прошедшие сутки в больницы региона поступили четыре ковид-пациента. В связи с выздоровлением выписаны 37 человек. Смертельных случаев нет.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 371 962 носителя коронавируса. Выздоровели 362 708 человек. Жертвами заболевания стали 8844 пермяка.