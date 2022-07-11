Барнаул, 11 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» расширяют до четырёх полос около 30 километров легендарного Чуйского тракта. В мае 2022 года отмечалось столетие со времени присвоения трассе статуса государственной дороги.

Светлана Шаповалова Чуйский тракт

Как сообщает 11 июля официальный сайт региона, работы идут на пяти участках федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», на трех из них, протяженностью 14,5 км, движение откроют до конца года.

Так, отрезок дороги от границы с Новосибирской областью (км 135 — км 143) начали расширять весной, окончание работ здесь запланировано на ноябрь 2023 года. Сейчас дорожники возводят земляное полотно и укладывают нижние слои дорожной одежды — подстилающий слой из песка и дополнительный слой основания из щебеночно-песчаной смеси. Для разделения встречных потоков смонтируют около 6 км осевого барьерного ограждения. Каплевидные развороты устроят в районе станции Перуново.

Следующий за ним объект (км 143 — км 150) планируется ввести в строй к декабрю. До конца июля движение полностью переключат на две новые полосы, чтобы закрыть и капитально отремонтировать существующие. По оси проезжей части установят почти 5 км барьерного ограждения, а возле птицефабрики и населенного пункта Красный Боец организуют развороты, чтобы обеспечить безопасный доступ к федеральной трассе

Правительство Алтайского края Расширение Шуйского тракта

Также в 2022 году движение по четырем полосам откроют еще на двух объектах. От Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 — км 216) укладывают верхний слой покрытия из асфальтобетона. Перед Бийском (км 341 — км 344) продолжается возведение земполотна и устройство конструктивных слоев. В общей сложности на двух участках установят 5,5 км разделительного ограждения и 4,4 км электроосвещения.

Еще на одном объекте по маршруту Барнаул — Бийск за селом Баюновские Ключи (км 230 — км 235) работы начались в этом году и завершатся до конца 2023-го. Сейчас здесь идет сооружение земляного полотна, устройство водопропускных труб и нижних слоев дорожной одежды. Встречные потоки, как и на предыдущих участках, разделят барьерным ограждением, его протяженность составит 4,7 км.

Кроме того, в мае 2022 года дорожники уже открыли движение по четырем полосам на двух участках общей протяженностью 17 км.

Как отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, основной задачей дорожных строителей является не просто расширение Чуйского тракта до четырех полос, а его полная модернизация. Это поможет развивать устойчивые социально-экономические связи между районами Алтайского края, а также повысить экономический и туристический потенциалы региона.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» — это в том числе новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика. Все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.

Чуйский тракт является одной из основных несущих транспортных артерий региона, визитной карточкой, брендом Алтайского края и Республики Алтай. В выходные и праздничные дни, в высокий туристический сезон интенсивность движения на автомагистрали вырастает вдвое, пиковая нагрузка доходит до 20 тысяч автомобилей в сутки.

На территории Алтайского края работы по расширению Чуйского тракта до четырех полос планируют провести на всей протяженности трассы до 2035 года. Однако было принято решение вести работы опережающими темпами и завершить программу работ за восемь лет — до 2030 года. В 2022 году введут в эксплуатацию 24,5 километра, еще на 12 километрах работы стартовали в этом дорожно-строительном сезоне, их завершат в 2023 году.