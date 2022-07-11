Бейрут, , 14:40 — REGNUM Правительства Ливана и Сирии договорились о сотрудничестве по вопросам возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом, как сообщает Lebanon 24, заявил 11 июля исполняющий обязанности министра по делам перемещенных лиц во временном правительстве Ливана Иссам Шараф ад-Дин.

Беженцы un.org

Он подчеркнул, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отказалось сотрудничать с ливанскими властями по вопросам о политических беженцах, отказывающихся возвращаться в Сирию.

«Мы договорились сформировать ливано-сирийский комитет для координации действий и разделения беженцев на перемещенных лиц и политических беженцев. Мы обсуждали вопрос создания трехстороннего органа между Ливаном, Сирией и УВКБ для сотрудничества в этом вопросе, однако не получили ответа», — заявил Иссам Шараф ад-Дин.