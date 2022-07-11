Москва, , 14:36 — REGNUM TikTok-блогер Катя Голышева оказалась в больнице после грозы в Москве. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале Super.

Катя Голышева Цитата из видеоинтервью для шоу «ДаДа — НетНет»

По словам Голышевой, молния ударила в участок около её дома — в этот момент она держала в руках заряжающийся телефон, из-за чего её пронзило током. «Онемели ноги, руки, пропал слух. Потом стало получше, но через время заболело сердце, и мы решили вызвать скорую. Приехала скорая, забрали в больницу и там уже сказали, что нужно лечь в реанимацию на фоне того, что у меня эпилепсия, нужно провериться», — объяснила блогер. Она также добавила, что чувствует себя лучше, и её из реанимации перевели в палату.

ИА REGNUM напоминает, что Катя Голышева — популярный TikTok-блогер, на аккаунт которой подписаны более 8,9 млн человек. Она является участницей команды TikTok-дома Hype House RUS.

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