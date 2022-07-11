Курган, 11 июля 2022, 14:36 — REGNUM В Курганской области за сутки на 11 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, выписаны по выздоровлению два человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 12 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 11 июля выявлено 105 275 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 473 человека, скончался 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).
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