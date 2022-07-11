Курган, , 14:36 — REGNUM В Курганской области за сутки на 11 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, выписаны по выздоровлению два человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 12 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 11 июля выявлено 105 275 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 473 человека, скончался 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).

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