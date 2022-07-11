Курган, 11 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 11 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, выписаны по выздоровлению два человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 12 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 11 июля выявлено 105 275 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 473 человека, скончались 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).