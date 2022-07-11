Москва, , 14:35 — REGNUM Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс будет похоронен в деревне Дибомбари под Дуалой. Об этом 11 июля рассказал пресс-секретарь камерунского посольства в России Танга Бианг.

Пьер Нарцисс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, певец Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет от последствий подагры, церемония прощания с ним ранее прошла в ритуальном зале ЦКБ.

Отметим, певец стал известен благодаря песне «Шоколадный заяц», исполненной им на программе «Фабрика звёзд». Также выпустил несколько альбомов и получил звание заслуженного артиста Ингушетии.