Сеул, 11 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Свыше 200 пассажиров и десяти членов экипажа самолёта южнокорейской авиакомпании Korean Air, совершившего аварийную посадку в Баку (Азербайджан), прибыли в Южную Корею. Об этом сообщает KBS.

(сс) bilaleldaou Korean Air

Специальный рейс прибыл в международный аэропорт Инчхон 11 июля в 09:00 по местному времени.

Сообщается, что самолет, следовавший по маршруту Стамбул — Сеул, совершил аварийную посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева вечером 9 июля, через 1 час 50 минут после вылета из Стамбула из-за неисправности одного из двигателей.

В результате инцидента никто не пострадал.