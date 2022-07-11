Тутаев, Ярославская область, , 14:43 — REGNUM В Тутаевском районе Ярославской области жители уже второй год жалуются на загрязнение реки Рыкуша. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Загрязнённая вода в реке Рыкуша yarnews.net

Как отмечает портал, в реку кто-то сбросил отходы молочного производства. Местные жители не исключают, что экологию портит открывшийся в 2021 году завод. О первом случае загрязнения сообщали ещё в сентябре прошлого года, однако проверка не смогла найти доказательств, а следовательно и возможного виновника. В минувшие выходные жители района вновь забили тревогу в социальных сетях. Рыкуша снова стала «молочной».

«Гуляли сейчас с собакой, на Рыкуше жуткая вонь, повсюду дохлая рыба и всё «великолепие» это течёт в Волгу», — написал один из жителей.

«Умерли уже тысячи рыб по всей реке. Почти 15 км тянет это молоко, вонь страшная, воняет тухлятиной!», — поддержал его другой.

«Тоже самое наблюдала и прошлым летом… Течет как раз с ручья, где КНС за домами по Комсомольская 138, так как выше уже чистая вода в речке», — напомнила местная жительница.

В региональном департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили о начале проверки.

«Сегодня, 11 июля 2022 года, после обращения местных жителей через социальные сети на место к р. Рыкуша выедут специалисты ГБУ «Центр охраны окружающей среды Ярославской области» для обследования территории и отбора проб воды на наличие загрязняющих веществ. В случае превышения предельно-допустимых норм будут приняты меры оперативного реагирования», — отметили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

В Тутаевской районной администрации сообщили, что источник загрязнения найден, но не стали называть предполагаемого виновника. На месте ждут комиссию из правительства Ярославской области.

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