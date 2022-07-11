Тутаев, Ярославская область, 11 июля 2022, 14:43 — REGNUM В Тутаевском районе Ярославской области жители уже второй год жалуются на загрязнение реки Рыкуша. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Как отмечает портал, в реку кто-то сбросил отходы молочного производства. Местные жители не исключают, что экологию портит открывшийся в 2021 году завод. О первом случае загрязнения сообщали ещё в сентябре прошлого года, однако проверка не смогла найти доказательств, а следовательно и возможного виновника. В минувшие выходные жители района вновь забили тревогу в социальных сетях. Рыкуша снова стала «молочной».
В региональном департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили о начале проверки.
В Тутаевской районной администрации сообщили, что источник загрязнения найден, но не стали называть предполагаемого виновника. На месте ждут комиссию из правительства Ярославской области.
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