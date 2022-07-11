Белград, , 20:16 — REGNUM Для того, чтобы сохранить мир, Сербия готова «почти на все», а для того, чтобы сохранить свободу, она готова вообще на все. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 10 июля.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

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По словам Вулина, в 2000 году, после «бархатной революции», Сербия отказалась от политики свободы и независимости.

«Нам постоянно говорят, что мы должны повернуться в сторону Запада. Но мы это уже пробовали, 12 лет мы были пешками в руках Запада», — рассказал Вулин в интервью изданию «Политика».

Министр добавил, что с 2000 по 2012 год (когда к власти пришла Сербская прогрессивная партия), Запад в Сербии «делал, что хотел», но это принесло Сербии сербам лишь большие потери. Так, в 2004 году произошел погром сербов в Косово и Метохии, в 2008 году албанские сепаратисты провозгласили независимость Косово, Республика Сербская «выжила только чудом», в Сербии под предлогом приватизации произошёл настоящий грабеж, а сербская армия стала полностью небоеспособной, рассказал Вулин.

«Мы должны соблюдать исключительно собственные интересы. Президент Александр Вучич — один из немногочисленных мировых лидеров, которые действительно стал так и делать, поэтому его решения часто не нравятся ни Востоку, ни Западу. Но для сербов они важны и очевидно дают хорошие результаты», — считает Вулин.

По словам сербского министра, когда конфликт на Украине однажды закончится за столом переговоров, «за этим столом у Сербии будет хотя бы один союзник, который скажет: мы помним, насколько вы были твердыми, мы помним, что вы не поддались антироссийской истерике, мы будем учитывать ваши интересы».

«Или мы хотим, чтобы за этим столом у Сербии не было ни одного союзника? Это в интересах Сербии поссориться и с Россией, не получив при этом нового союзника? Какой интерес у Сербии ссориться с Россией?», — задался вопросами Александр Вулин.

Напомним, что ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой от Сербии требуется присоединиться к антироссийским санкциям.