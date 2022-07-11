Магас, 11 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Ингушетии пойдет под суд бывший министр образования. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на 37 млн рублей. Их незаконно получила компания «Аликом ИНК», с которой был заключен контракт на поставку оборудования для детского технопарка «Кванториум». В настоящее время её руководству предъявлено обвинение в мошенничестве.

Vitlprav.ru Дело

Как установлено, в ноябре–декабре 2018 года экс-министр образования подписал контракты от имени ведомства с указанной компанией, а уже в декабре 2018 года подписал документы об исполнении контракта. Тем не менее за столь короткое время контракт не был исполнен, о чем министр достоверно знал, как считает следствие.

В СКР не называют имя обвиняемого, однако известно, что в этот период времени пост главы минобра Ингушетии занимал Юсуп Костоев.