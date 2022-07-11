Нью-Йорк, США, 11 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Акции Twitter Inc. упали на предварительных торгах после того, как американский предприниматель Илон Маск отказался от сделки по покупке компании за 44 млрд долларов, что подвигло компанию к тому, чтобы подать в суд на миллиардера, сообщает 11 июля Bloomberg.

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Акции упали на 7,2% до $34,17 на предварительных рыночных торгах в понедельник 11 июля, после того как Маск отказался от соглашения о покупке социально-медийного гиганта. Это значит, что рыночная стоимость компании снизилась примерно на 2 млрд долларов. Акции принадлежащей Маску компании — производителя электромобилей Tesla упали на 0,3%.

Акции Twitter торговались значительно ниже цены в 54,20 доллара за акцию, которую Маск предлагал в апреле. Миллиардер утверждает, что Twitter исказил данные о пользователях, а количество спам-ботов на платформе гораздо выше, чем по заявлению компании. Помимо того, акции Twitter падают вместе с акциями других компаний технологического сектора на фоне роста процентных ставок.

«То, что Маск пытается отказаться от сделки, ни для кого не является большим сюрпризом, — сказал основатель компании Vital Knowledge Адам Крисафулли. — Проблема, однако, в том, что вся эта эпопея за последние месяцы, вероятно, была довольно разрушительной, что может повлиять на показатели Twitter не только во втором, но и в третьем квартале».

Учитывая, что на кону стоит сумма в 1 миллиард долларов за разрыв сделки, трейдеры ожидают нового хаоса, когда Twitter обратится в суд с иском против Маска.