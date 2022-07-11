Абакан, , 14:29 — REGNUM Долгострой по адресу ул. Дружбы Народов, 41 в Абакане обещают достроить через год.

Абакан Annenkoan

«Многострадальный дом на окраине Абакана будет достроен через год», — написал 11 июля в своём телеграм-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

По его словам, часть дольщиков этого дома ждёт свои квартиры уже более десяти лет. Сейчас дом заселён наполовину. Оставшаяся часть находится в состоянии заброшенной стройки.

Проблема не решалась долгое время. Однако в настоящее время минстрой Хакасии проработал вопрос о возможности оказания помощи дольщикам. Соответствующую заявку направили в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Рассмотрев заявку, Фонд принял решение о финансировании мероприятий по достройке третьей, четвёртой и пятой очередей многоквартирного дома.

Договор на достройку оставшихся очередей дома заключён с Механизированной колонной № 8. Организация получила всю необходимую документацию.

По условиям договора подрядчик должен завершить строительные работы к началу июля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске начались выплаты компенсаций дольщикам долгостроя на Сергеева.

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