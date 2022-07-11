Мурманск, 11 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Мурманской области за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 5 905 преступлений, что 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступность

Среди преступлений преобладают кражи — 31,2%, мошенничества — 20,5%, а также преступления, связанные с оборотом наркотиков - 8,9%. При этом число краж сократилось на 1%, мошенничеств - на 4,3%, а наркопреступлений - на 6,4%.

Количество убийств в Мурманской области выросло на 53,3% — с 15 до 23. В результате преступных посягательств погибли 54 человека, что на 3,8% больше показателя прошлого года.

При этом, по данным ведомства, раскрываемость преступлений за этот период сократилась с 61,1% до 57,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, начальнику Мурманскавтодора предъявили обвинение в получении крупной взятки.