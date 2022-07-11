Оренбург, 11 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 10 июля, госпитализированы четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Это в 2,5 раза меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб.

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В стационарах лечатся 55 человек. Состояние 11 пациентов оценивается как тяжёлое. Трое находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 28 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 217 507 заражений коронавирусом, в том числе 17 — за прошедшие сутки. Выздоровели 212 748 человек. В Оренбуржье сего зарегистрировано 4026 летальных исходов.