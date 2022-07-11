Амман, , 14:32 — REGNUM Власти Иордании зафиксировали рост контрабанды наркотиков с территории Сирии. Об этом, как сообщает Jordan 24, заявил 11 июля премьер-министр Иордании Бишр Аль-Хасауна журналистам.

Амман. Иордания Mahmood Salam

По словам политика, наркотики ввозятся в Иорданию для продажи или транзита в страны региона Персидского залива, в первую очередь — в Саудовскую Аравию.

При этом Хасасуна отметил, что власти Иордании находятся в постоянном контакте с сирийским правительством для решения этого вопроса.

В комментарии для СМИ премьер-министр Иордании также заявил о готовности развивать дружественные отношения с другими странами региона, в том числе — с Ираном.