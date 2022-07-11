Челябинск, 11 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские выявили три квартиры, в которых были фиктивно зарегистрированы иностранные граждане. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По одной такой квартире оказалось в Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Всего их владельцы поставили на регистрационный учёт десятерых мигрантов. Это они сделали за денежное вознаграждение.

Теперь им грозит до трёх лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе и области уже выявляли аналогичные преступления.