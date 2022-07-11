Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области проверили готовность подразделений антитеррора, сообщили 11 июля в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Проверка подразделений проходила в формате контрольных занятий и тренировок»,— рассказали в округе, уточнив, что особое внимание обращалось на организацию взаимодействия между подразделениями и дежурной сменой воинских частей.

Помимо прочего оценивались техническое состояние средств охраны и наблюдения на объектах военной инфраструктуры, действия личного состава дежурных сил при получении сигнала о нападении на охраняемые объекты, практические действия подразделений антитеррора по различным задачам.

«Проверяемые подразделения справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм», — отметили в пресс-службе ЗВО.

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