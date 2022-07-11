Москва, 11 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Федеральный реестр долгостроев позволит усилить координацию работы по завершению строительства. Об этом 11 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Government.ru Михаил Мишустин

«Все они (объекты) находятся в разном состоянии. Многие, даже будучи возведёнными и оснащёнными инфраструктурой, не переводятся в число готовых. И благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», — заявил Мишустин.

По его словам, в нём будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к их дальнейшей судьбе.

«Долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства — тысячи. И каждый из них требует отдельного решения с учётом специфики: там среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры — той, которую ждут люди», — подчеркнул он.