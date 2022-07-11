После COVID-19 на Ямале выздоровели ещё восемь человек
Салехард, 11 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 11 июля за сутки госпитализировали трёх человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».
Mzur.ru
Коронавирус. Удмуртия
По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки на Ямале восемь человек. Заразились коронавирусом восемь ямальцев — на одного больше, чем днём ранее.
С начала пандемии в ЯНАО на 11 июля зарегистрировано 137 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 072 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).