Салехард, 11 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 11 июля за сутки госпитализировали трёх человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки на Ямале восемь человек. Заразились коронавирусом восемь ямальцев — на одного больше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 11 июля зарегистрировано 137 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 072 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).