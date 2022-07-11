Донецк, 11 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинская артиллерия совершила обстрел Петровского района Донецка и населённого пункта Пантелеймоновка. Об этом 11 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:35 зафиксирована атака с позиций в посёлке Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 11:15 с позиций в населённом пункте Победа обстрелян Петровский район Донецка. По нему выпущено 11 снарядов калибра 155 мм.