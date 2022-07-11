Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге потратят 39,6 млн рублей на то, чтобы оборудовать участки на 72 улицах в Адмиралтейском районе для создания новых платных парковочных мест. Соответствующий лот 11 июля опубликовали на сайте госзакупок.

Паркомат в Петербурге 1 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» ищет подрядчика, который поможет расширить зону платных парковок города на 72 улицах.

Согласно опубликованным документам, специалисты должны установить дорожные знаки, декоративные опоры, декоративные кронштейны дорожных знаков, после чего восстановить асфальтобетонное покрытие.

Все эти объекты, по планам, появятся в Адмиралтейском районе к 31 октября 2022 года, чтобы с 1 ноября новая платная зона была введена в эксплуатацию. Отметим, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 июля, затем 21 числа выберут исполнителя, с которым подпишут контракт на выполнение контракта.

Напомним, что 1 июля на 56 улицах в Центральном районе Петербурга появились новые платные парковки. После Адмиралтейского района платная зона появится в Петроградском и Василеостровском районах.

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