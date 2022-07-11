Лондон, , 14:21 — REGNUM Песня группы Metallica под названием Master of Puppets вошла в ТОП-40 синглов Великобритании. Об этом 11 июля пишет Billboard.

Выступление группы Metallica Mark Wainwright

Вновь возросшая популярность трека 1986 года связана с выходом финальных эпизодов четвёртого сезона шоу «Очень странные дела». В сериале один из ключевых персонажей Эдди Мансон сыграл гитарный рифф из Master of Puppets, чтобы отвлечь армию главного злодея.

Ранее благодаря популярности «Очень странных дел» британский чарт синглов возглавила песня Running Up That Hill Кейт Буш. Трек также стал самым скачиваемым в iTunes после выхода четвёртого сезона.

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