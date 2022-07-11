Москва, , 14:20 — REGNUM Курганский автобусный завод (КАВЗ), который входит в «Группу ГАЗ» российского предпринимателя Олега Дерипаски, просит у Суда по интеллектуальным правам частично отменить регистрацию товарного знака Cavs, который принадлежит компании NBA Properties Inc, управляющей брендами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это следует из опубликованного 9 июля определения суда.

Автобус марки «КАВЗ 397 653» Druschba 4

Уточняется, что завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу NBA Properties, Inc. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ №130 225 в отношении товаров МКТУ «игры, игрушки» из-за его неиспользования ответчиком.

При этом пока суд не стал давать ход иску, так как истцом не были приложены к заявлению актуальная выписка о юридическом статусе ответчика и доказательство оправки в его адрес копии иска, что должно быть устранено КАВЗ в срок до 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что власти Германии ожидают, что с возвратом Канадой турбины Siemens «Северному потоку — 1» исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу.