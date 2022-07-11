Абакан, , 14:19 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — проведут митинг в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мероприятие начнётся 12 июля в 10:30 по местному времени в Георгиевском саду (парк культуры и отдыха). Планируется, что митинг продлится 30-40 минут, сообщает ГТРК «Хакасия».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации в регионах РФ проходят различные акции в поддержку российских военнослужащих.

Читайте также: В Приморье прошёл митинг-концерт в поддержку спецоперации в защиту Донбасса