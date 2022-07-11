Абакан, 11 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — проведут митинг в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Мероприятие начнётся 12 июля в 10:30 по местному времени в Георгиевском саду (парк культуры и отдыха). Планируется, что митинг продлится 30-40 минут, сообщает ГТРК «Хакасия».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации в регионах РФ проходят различные акции в поддержку российских военнослужащих.

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