Мурманск, 11 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Начальнику Мурманскавтодора предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный СУ СКР.

A-r-e-s Взятка

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся обыски», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге вымогавшая взятку глава отдела предприятия ЖКХ получила 5,5 года колонии.