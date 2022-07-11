Махачкала, , 14:15 — REGNUM В Дагестане попал под следствие бывший мировой судья судебного участка №1 Кировского района города Махачкалы. Его поймали на получении взятки и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Как установлено, денежные средства, переданные судье, должны были повлиять на вынесение им судебного решения.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В мае 2018 года мировой судья получил от гражданина, действующего в интересах своего знакомого, 150 тыс. рублей за принятие в пользу последнего незаконного решения о прекращении производства по делу о совершенном административном правонарушении», — сообщается о подробностях совершенного преступления.

Дело против судьи было принято решением председателя СКР Александра Бастрыкина. В настоящее время оно направлено в суд для вынесения приговора.