Махачкала, 11 июля 2022, 14:15 — REGNUM В Дагестане попал под следствие бывший мировой судья судебного участка №1 Кировского района города Махачкалы. Его поймали на получении взятки и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Как установлено, денежные средства, переданные судье, должны были повлиять на вынесение им судебного решения.
Дело против судьи было принято решением председателя СКР Александра Бастрыкина. В настоящее время оно направлено в суд для вынесения приговора.