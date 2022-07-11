Махачкала, 11 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Дагестане попал под следствие бывший мировой судья судебного участка №1 Кировского района города Махачкалы. Его поймали на получении взятки и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Как установлено, денежные средства, переданные судье, должны были повлиять на вынесение им судебного решения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

«В мае 2018 года мировой судья получил от гражданина, действующего в интересах своего знакомого, 150 тыс. рублей за принятие в пользу последнего незаконного решения о прекращении производства по делу о совершенном административном правонарушении», — сообщается о подробностях совершенного преступления.

Дело против судьи было принято решением председателя СКР Александра Бастрыкина. В настоящее время оно направлено в суд для вынесения приговора.