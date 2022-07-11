Луганск, 11 июля 2022, 14:14 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики захватили в плен под посёлком Волчеяровка диверсионно-разведывательную (ДРГ) группу из состава белорусского националистического отряда «Волат», заявил 11 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе боёв под Лисичанском были ликвидированы несколько белорусских нацистов, включая главаря отряда наёмников «Волат» Ивана Марчука.
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