Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM В Северной столице ожидается ухудшение погодных условий в виде усиления ветра до 28 м/с во время грозы, предупреждает 11 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ветер усиливается, тучи сгущаются (Финский залив) Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 12 июля, в Петербурге в первой половине ночи ожидаются местами очень сильные ливневые дожди, а во второй половине дня грозы, очень сильные ливневые дожди и град.

«При грозе кратковременное усиление ветра 23-28 м/с»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что в городе на Неве ожидаются дожди и грозы, которые принесет циклон «Зельда». В ночь на 12 июля прохождение теплого фронта через Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет сопровождаться непогодой.

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