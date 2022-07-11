Большемуртинский район, Красноярский край, 11 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Большемуртинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по региону.

24. мвд. рф Смертельное ДТП в Красноярском крае

ДТП произошло утром 11 июля на 116 км автодороги Красноярск-Енисейск. По предварительной информации, автомобиль «Субару» под управлением мужчины 1958 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем «Мицубиси» под управлением водителя 1968 года рождения.

Оба водителя погибли на месте аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области осудят бывшего вологодского депутата, устроившего ДТП со смертельным исходом.

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