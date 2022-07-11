Нью-Йорк, США, , 14:10 — REGNUM В настоящее время население мира растёт самыми медленными темпами с 1950 года. Ожидается, что уже черед четыре месяца оно достигнет восьми миллиардов человек. Такие прогнозы содержатся в докладе департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

Земной шар

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«Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек», — говорится в документе.

При этом отмечается, что Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну на земле в 2023 году.

По данным ООН, населении Земли может вырасти до 8,5 миллиарда человек в 2030 году и 9,7 миллиарда в 2050 году, достигнув пика примерно в 10,4 миллиарда человек в 2080-х годах, прежде чем стабилизироваться на этом уровне до 2100 года.

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Организация полагает, что к 2050 году более половины прогнозируемого прироста населения мира будет сосредоточено всего в восьми странах. Речь идёт о Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.