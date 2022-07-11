Лос-Анджелес, США, , 14:09 — REGNUM Американская актриса Зендея рассказала, что должна была выступить режиссёром одной из серий второго сезона шоу «Эйфория». Об этом 11 июля пишет Peopletalk.

Зендея в сериале «Эйфория» Цитата из т/с «Эйфория»

По словам Зендеи, у неё не получилось срежиссировать шестой эпизод проекта из-за нехватки времени на подготовку. Однако актриса добавила, что всё ещё планирует поставить серию, но уже в третьем сезоне: «В следующий раз я обязательно этим займусь», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, что премьера второго сезона «Эйфории» состоялась в январе 2022 года. Проект продлили на третий сезон, который станет финальным, однако дата его выхода пока неизвестна.

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