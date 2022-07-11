Джакарта, 11 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Индонезии начнут с 17 июля 2022 года требовать бустерную дозу вакцины для поездок на всех видах транспорта, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

Пользователям транспорта, получившим бустерную вакцину, больше не нужно предъявлять анализ на антиген к коронавирусу или тест ПЦР.

Обязательные дополнительные условия для путешественников в возрасте от 6 до 17 лет. Молодые люди должны будут предъявить сертификат о полной вакцинации против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо настаивает на том, чтобы люди продолжали пользоваться масками как в помещении, так и на улице.

Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 1681 случай заражения коронавирусом