Черкесск, , 14:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии строителей оштрафовали за нарушение сроков ремонта дороги. По административное наказание попало ООО «Стройторг». Подрядчику придется выплатить 7 млн рублей за нарушение при выполнении контракта, заключенного с государственным управлением «Карачаевочеркесавтодор», сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Штраф Fas.gov.ru

Речь идет о дороге межмуниципального значения из Черкеска в село Чапаевское. Договор с о строительной компанией «Стройторг» был заключен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Факт его неисполнения в срок выявила при проверке прокуратура Прикубанского района.

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