Алжир, , 14:10 — REGNUM Таможенные пошлины, введённые властями Алжира для защиты местных производителей, привели к резкому подорожанию продуктов. Об этом 11 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, на ряд товаров в стране цены выросли на 100−150%. Отмечается, что рост цен привёл к тому, что многие торговцы не могут продать скоропортящийся товар и несут серьёзные убытки.

Как сообщается, в ходе праздника Ид-аль-Адха (Курбан-байрам), в дни которого мусульмане традиционно покупают большое количество продуктов, алжирские торговцы смогли продать не более 30% своего ассортимента.

По оценке Al-Araby-al-Jadid, объём продаж продуктов питания в стране снизился на 50−60%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.