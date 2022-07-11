Томск, 11 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 34 пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 131 257 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе достигло 132 774. За сутки диагноз подтвердился у 22 жителей, девять из которых госпитализированы в ковидные стационары.

Зарегистрирован также один новый летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса в Томской области стали 862 человека.